В Киеве СБУ раскрыла топ-чиновника Укроборонпрома на разглашении гостайны

СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)

Контрразведка Службы безопасности Украины раскрыла генерального директора одного из госпредприятий концерна Укроборонпром, который привлекал к работе с тайными документами подчиненного, срок действия допуска у которого закончился. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В СБУ заявляют, что директор знал об отсутствии допуска к гостайне у своего заместителя по вопросам режима, но продолжал предоставлять распоряжение для работы подчиненного с документами, которые касались разработки и производства средств защиты информации для использования военными в зоне ООС.

Чиновнику сообщили о подозрении, следствие продолжается.

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