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В Киеве СБУ раскрыла топ-чиновника Укроборонпрома на разглашении гостайны

В Киеве СБУ раскрыла топ-чиновника Укроборонпрома на разглашении гостайны - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
10.06.2020, 10:45

Чиновнику Укроборонпрома уже сообщили о подозрении по статье о разглашении государственной тайны

Контрразведка Службы безопасности Украины раскрыла генерального директора одного из госпредприятий концерна Укроборонпром, который привлекал к работе с тайными документами подчиненного, срок действия допуска у которого закончился. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В СБУ заявляют, что директор знал об отсутствии допуска к гостайне у своего заместителя по вопросам режима, но продолжал предоставлять распоряжение для работы подчиненного с документами, которые касались разработки и производства средств защиты информации для использования военными в зоне ООС.

Чиновнику сообщили о подозрении, следствие продолжается.

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Владислав Сердюк
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