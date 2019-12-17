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Полиция: Депутат облсовета вымогал $860 000, похищал людей

Полиция: Депутат облсовета вымогал $860 000, похищал людей - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
17.12.2019, 07:17

Задержанные якобы пытались "выбить" $860 000 - им грозит до 12 лет тюрьмы

В Киеве задержали депутата облсовета и еще пятерых человек по подозрению в вымогательстве и похищении человека. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным следствия, действуя сообща, группа людей якобы пыталась "выбить" $860 000 у представителей бизнеса. При этом они якобы применяли насилие, лишали свободы, угрожали насилием членам семей и уничтожением имущества.

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Правоохранители продолжают разыскивать других фигурантов дела, среди которых, считают они, есть и иностранные заказчики.

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