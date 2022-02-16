В Киеве "заминировали" несколько объектов, полиция направила группы для проверки

В Нацполицию поступило сообщение о "минировании" нескольких объектов в столице, подтвердили LIGA.net в пресс-службе Национальной полиции Киева.

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Какие именно объекты были "заминированы", в полиции сообщать отказались.

Полиция направила группы для проверки по упомянутым в сообщении объектам. Пресс-служба обещает сделать заявление по итогам проверок.

По информации СМИ, сообщение о "минировании" было прислано на электронную почту СБУ. Пресс-служба СБУ пока не ответила на наш запрос.

Новость дополняется

3 июня 2020 года Днепровский районный суд Киева арестовал Виталия Ткаленко, которого подозревают в "минировании" моста Метро в столице.

21 января 2022 года СБУ задержала студента, который, по данным следствия, "с помощью спецслужб России" сделал фейковое "минирование" Горного колледжа Криворожского университета

Сергей Бережной

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