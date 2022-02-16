В Киеве "заминировали" несколько объектов, полиция направила группы для проверки
16.02.2022, 10:34
Иллюстративное фото (скриншот видео YouTube)
В Нацполицию поступило сообщение о "минировании" нескольких объектов в столице, подтвердили LIGA.net в пресс-службе Национальной полиции Киева.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Какие именно объекты были "заминированы", в полиции сообщать отказались.
Полиция направила группы для проверки по упомянутым в сообщении объектам. Пресс-служба обещает сделать заявление по итогам проверок.
По информации СМИ, сообщение о "минировании" было прислано на электронную почту СБУ. Пресс-служба СБУ пока не ответила на наш запрос.
Новость дополняется
- 3 июня 2020 года Днепровский районный суд Киева арестовал Виталия Ткаленко, которого подозревают в "минировании" моста Метро в столице.
- 21 января 2022 года СБУ задержала студента, который, по данным следствия, "с помощью спецслужб России" сделал фейковое "минирование" Горного колледжа Криворожского университета
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии