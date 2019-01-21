В Мариуполе "правозащитники" занимались вымогательством - СБУ

Фото: ssu.gov.ua

В Мариуполе задержали преступную группировку, которая занималась вымогательством денег у местных предпринимателей. В группировку якобы входили представители местной правозащитной организации и руководители нескольких металлургических предприятий региона, сообщила пресс-служба СБУ.

Там рассказали, что злоумышленники в обмен на содействие в получении тендеров на ремонт производственного оборудования требовали у подрядчика 20% "отката", что составляет 600 тыс грн.

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"Кроме того, угрожая физической расправой, бандиты заставляли коммерсанта дополнительно оплатить "долг" в размере $ 13 тыс. После "просрочки" платежа злоумышленники совершили поджог транспортных средств и жилья потерпевшего, в результате чего пострадали его родственники", - сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали четверых участников группировки в центре Мариуполя во время получения очередного "транша" в размере 10 тыс грн.

Во время обысков по месту жительства фигурантов изъяты деньги, наркотики, взрывчатка, патроны, сообщили в СБУ.

Задержанным объявили о подозрении по ч. 3 ст.189 (Вымогательство) УК.

В Закарпатской области инспектор пограничной службы пункта пропуска "Лужники" при задержании на получении взятки попытался съесть $200.