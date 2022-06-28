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В Мариуполе раздалось несколько взрывов: подорвались подросток и мужчина — советник мэра

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 13:48
В Мариуполе раздалось несколько взрывов: подорвались подросток и мужчина — советник мэра - Фото
Разрушенный Мариуполь (Фото: EPA)

Во временно оккупированном Мариуполе 27 июня раздалось несколько взрывов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По словам Андрющенко, при разборе завалов в Центральном районе города подросток 15 лет и мужчина 23 лет подорвались на гранате. У подростка многочисленные осколочные ранения, у мужчины ранения легких, живота. Оба в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил советник мэра города.

"Россияне продолжают убивать гражданское население Мариуполя даже без активных боевых действий", — подчеркнул Анрющенко.

Также, по его словам, взрыв прогремел в Кальмиусском районе, где "оккупанты мародерили одну из промышленных баз и нарвались на снаряд". Информации о погибших или пострадавших нет.

Еще один взрыв был в 17-м микрорайоне возле больницы №2. Пострадавших среди гражданских нет.

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Мария Макуха
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война мариуполь петр андрющенко
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