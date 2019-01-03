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03.01.2019, 20:32

В МИД выяснили гражданство пропавшей в Магнитогорске украинки

В МИД выяснили гражданство пропавшей в Магнитогорске украинки - Фото
Фото: МЧС РФ

Уроженка Хмельницкой области, по информации родных, не была гражданкой Украины

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Уроженка Хмельницкой области, которая считалась пропавшей без вести в результате взрыва в жилом доме в российском Магнитогорске, не имела гражданства Украины. Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы - начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич, передает Укринформ.

"Женщина, которую медиа упоминали как погибшую в Магинтогорске украинку, была по украинского происхождения, но, по информации родных, не была гражданкой Украины", - отметил он.

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В списках жильцов дома, обнародованном на сайте регионального управления российского МЧС, значилась уроженка Хмельницкой области Татьяна Антипова, которая жила по этому адресу с 2003 года.

31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. 1 января из-под завалов спасли 11-месячного ребенка.

Утром 2 января сообщалось, что в Следственном комитете России заявили, что отрабатывают все возможные версии взрыва в жилом доме в Магнитогорске, но подтверждений версии теракта нет.

3 января МЧС РФ объявило об окончании поисково-спасательных работ на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Найдены тела 39 погибших, среди них шестеро детей.

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Теги: магнитогорск, МИД, взрыв в доме
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