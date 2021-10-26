В МВД уточнили: в крови умершего депутата Полякова был "уличный метадон"

В крови умершего в ночь на 8 октября народного депутата Антона Полякова обнаружен "уличный метадон" — смесь метадона с димедролом, которую он не мог купить в аптеке. Об этом в интервью hromadske сказал замминистра внутренних дел Евгений Енин.

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Он сообщил, что следствие завершило одну из экспертиз. "И мы точно можем сказать, что это метадон с примесью димедрола. По-простому говоря, это так называемый уличный метадон. Димедрол нужен для усиления действия наркотического вещества", – сказал Енин.

По его словам, в обычной аптеке невозможно приобрести такую смесь. Это не тот метадон, который легально используется при заместительной терапии. Следствие уверено, что куплена смесь была "не в официальной аптечной сети".

Енин также отметил, что на сегодняшний день у полиции нет доказательств того, что смерть депутата была насильственной. "Вместе с тем мы пока не отбрасываем никаких версий", – добавил он.

Замглавы МВД отказался комментировать, каким образом метадон мог попасть в организм Полякова.

Поляков умер в ночь на 8 октября в Днепровском районе Киева. Нардепу стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.

По предварительной версии правоохранителей, причина смерти Полякова – острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.

Полиция озвучила версии и обстоятельства смерти депутата Полякова – отравление или болезнь.

10 октября стало известно, что в крови погибшего был обнаружен метадон.

Таксист, в машине которого ехал в ночь смерти Поляков, изменил показания. Депутат не был его случайным пассажиром, заявили в МВД.

Вадим Ребрина

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