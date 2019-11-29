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В Одессе полицейский избил директора госпредприятия

В Одессе полицейский избил директора госпредприятия - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
29.11.2019, 21:51

Полицейского уволили и сообщили о подозрении

В Одессе оперуполномоченный органов внутренних дел во время осмотра помещения государственного предприятия ударил его директора. Об этом сообщает пресс-служба одесской прокуратуры.

По данным экспертизы, мужчина получил телесные повреждения средней тяжести.

Полицейского уволили и сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий с применением насилия (ч. 2 ст. 365 УК).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее в Виннице полицейский избил прохожего за то, что тот отказался быть понятым. Мужчина умер от полученных травм. 

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