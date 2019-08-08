Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Одессе СБУ задержала на взяточничестве сотрудника госбанка

В Одессе СБУ задержала на взяточничестве сотрудника госбанка - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
08.08.2019, 09:10

Как заявляют в Службе безопасности Украины, мужчина "систематически брал взятки"

Служба безопасности Украины задержала по подозрению в систематическом взяточничестве менеджера одесского филиала одного из государственных банков. Как заявляет следствие, сотрудник банка брал взятки в обмен на списание кредиторской задолженности, сообщает пресс-служба СБУ

"Оперативники установили, что сотрудник финансового учреждения вымогал деньги от должников за списание кредиторской задолженности. "Выгода" злоумышленника составляла 50% от размера займа. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства менеджером взятки в размере почти 45 000 гривень", - заявляют в спецслужбе. 

Правоохранители говорят, что задержали менеджера прямо на рабочем месте после получения части взятки - более 34 000 грн.

Во время следственно-оперативных действий сотрудники СБУ обнаружили деньги и черновые записи, которые подтверждают получение менеджером более 200 000 грн "отступных". 

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения.

Напишите нам
коррупция сбу взяточничество преступление
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 