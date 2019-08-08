В Одессе СБУ задержала на взяточничестве сотрудника госбанка

Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины задержала по подозрению в систематическом взяточничестве менеджера одесского филиала одного из государственных банков. Как заявляет следствие, сотрудник банка брал взятки в обмен на списание кредиторской задолженности, сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники установили, что сотрудник финансового учреждения вымогал деньги от должников за списание кредиторской задолженности. "Выгода" злоумышленника составляла 50% от размера займа. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства менеджером взятки в размере почти 45 000 гривень", - заявляют в спецслужбе.

Правоохранители говорят, что задержали менеджера прямо на рабочем месте после получения части взятки - более 34 000 грн.

Во время следственно-оперативных действий сотрудники СБУ обнаружили деньги и черновые записи, которые подтверждают получение менеджером более 200 000 грн "отступных".

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения.