В Одессе умер пострадавший от разрыва котла 20-летний солдат

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7 января в Одессе умер 20-летний солдат срочной службы, который пострадал в котельной в результате разрыва котла в конце декабря. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что солдат умер от травм, несовместимых с жизнью.

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"Медики делали все от них зависящее, насколько известно, всеми лекарствами парня обеспечили. Богдан Белоконь пришел в сознание, но, к сожалению, организм не выдержал - парень умер", - сказал источник.

Он отметил, что расследование по факту взрыва котла продолжается.

Полицейский добавил, что согласно правилам военнослужащие имеют право обслуживать котельное оборудование, но после специальной подготовки.

28 декабря сообщалось, что в одной из воинских частей оперативного командования Юг в котельной произошел разрыв котла, пострадал военнослужащий.