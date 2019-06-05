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05.06.2019, 13:16

В Переяслав-Хмельницком на митинге травмированы двое полицейских

В Переяслав-Хмельницком на митинге травмированы двое полицейских - Фото
Фото: пресс-служба полиции

Акция у отделения полиции проходила в связи с гибелью 5-летнего ребенка

В Переяслав-Хмельницком Киевской области во время акции протеста в связи со смертью 5-летнего мальчика двое полицейских получили травмы ног. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По факту нанесения полицейским телесных повреждений открыто уголовное производство – по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса, угроза или насилие к сотруднику правоохранительного органа.

Митинг проходил у здания отделения полиции, пришли около 50 человек.

"…среди граждан, которые пришли на мирную акцию, были агрессивно настроены молодые люди в балаклавах. Они бросали дымовые шашки, жгли файеры и разрисовывали краской асфальтное покрытие", - заявляют в полиции.

Также сообщается, что неизвестные "причинили ущерб городу Переяслав-Хмельницкий".

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В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Иван Приходько и Владимир Петровец.

Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Позже выяснилось, что в деле фигурирует несовершеннолетний

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Теги: полиция, переяслав-хмельницкий, смерть ребенка
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