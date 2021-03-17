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В Раде у нардепа задымился пульт для голосования, объявлен перерыв: видео

17.03.2021, 13:16
В Раде у нардепа задымился пульт для голосования, объявлен перерыв: видео - Фото
Фото – Алексей Гончаренко, Telegram

В Верховной Раде задымился пульт для голосования у нардепа из фракции Голос Леси Василенко, сообщает в Telegram нардеп из Евросолидарности Алексей Гончаренко.

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Глава фракции Голос Ярослав Железняк опубликовал в Telegram видео инцидента:

Спикер Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 минут, затем заседание продолжилось. Нардепы рассматривают поправки к законопроекту об изменениях в Земельном кодексе. Всего их 3128.

Также видео опубликовал нардеп из Слуги народа Дмитрий Гурин:

Денис Юдин
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верховная рада алексей гончаренко Ярослав Железняк задымление Леся Василенко
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