В Раде у нардепа задымился пульт для голосования, объявлен перерыв: видео
17.03.2021, 13:16
Фото – Алексей Гончаренко, Telegram
В Верховной Раде задымился пульт для голосования у нардепа из фракции Голос Леси Василенко, сообщает в Telegram нардеп из Евросолидарности Алексей Гончаренко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Глава фракции Голос Ярослав Железняк опубликовал в Telegram видео инцидента:
Спикер Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 минут, затем заседание продолжилось. Нардепы рассматривают поправки к законопроекту об изменениях в Земельном кодексе. Всего их 3128.
Также видео опубликовал нардеп из Слуги народа Дмитрий Гурин:
- В мае 2020 года пульт загорелся у нардепа из СН Максима Ткаченко.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник складу IT
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетологРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии