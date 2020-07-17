В РФ сгорел автобус из Донецка: в нем ехали 39 украинцев, есть пострадавшие

В РФ рейсовый автобус, который ехал из оккупированного Донецка в Санкт-Петербург, попал в ДТП и загорелся

В Липецкой области России автобус, который ехал из оккупированного Донецка в Санкт-Петербург, столкнулся с микроавтобусом "Газель". В рейсовом автобусе ехали более 39 украинцев, пять человек пострадали. Об этом сообщают росСМИ.

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Авария произошла на 375 километре трассы М-4 в Елецком районе. После столкновения автобус загорелся. Его удалось потушить, но он сильно выгорел.

Двое пострадавших в тяжелом состоянии, госпитализированы три человека. У людей переломы и ожоги.

LIGA.net обратилась за комментарием в МИД Украины. Там пообещали предоставить более детальную информацию позже.

12 июля в Киеве, на Столичном шоссе произошло ДТП : в одитель Mercedes вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с Hyundai. П огибли четыре человека, из них двое - дети.

По данным полиции, водитель Mercedes в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал 1,32 промилле.

Он арестован

Владислав Сердюк

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