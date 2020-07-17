В РФ сгорел автобус из Донецка: в нем ехали 39 украинцев, есть пострадавшие
17.07.2020, 09:50
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В РФ рейсовый автобус, который ехал из оккупированного Донецка в Санкт-Петербург, попал в ДТП и загорелся
В Липецкой области России автобус, который ехал из оккупированного Донецка в Санкт-Петербург, столкнулся с микроавтобусом "Газель". В рейсовом автобусе ехали более 39 украинцев, пять человек пострадали. Об этом сообщают росСМИ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Авария произошла на 375 километре трассы М-4 в Елецком районе. После столкновения автобус загорелся. Его удалось потушить, но он сильно выгорел.
Двое пострадавших в тяжелом состоянии, госпитализированы три человека. У людей переломы и ожоги.
LIGA.net обратилась за комментарием в МИД Украины. Там пообещали предоставить более детальную информацию позже.
- 12 июля в Киеве, на Столичном шоссе произошло ДТП: водитель Mercedes вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с Hyundai. Погибли четыре человека, из них двое - дети.
- По данным полиции, водитель Mercedes в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал 1,32 промилле.
- Он арестован.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии