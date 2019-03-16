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16.03.2019, 22:10

В Ровенской области в нежилом доме нашли тайник с оружием

В Ровенской области в нежилом доме нашли тайник с оружием - Фото
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Правоохранители изъяли гранатомет РПГ-26, 14 гранат Ф-1, одну гранату РГД-5 и 60 патронов калибра 7,62 мм

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В Здолбуновском районе Ровенской области сотрудники СБУ обнаружили в нежилом доме тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители изъяли гранатомет РПГ-26, 14 гранат Ф-1, одну гранату РГД-5 и 60 патронов калибра 7,62 мм.

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Изъятое направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

28 февраля пограничники на контрольно-пропускном пункте пропуска Новотроицкое обнаружили в автомобиле тайник с сигаретами "Made in ДНР".

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Теги: оружие, сбу, тайник
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