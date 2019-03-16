В Ровенской области в нежилом доме нашли тайник с оружием

В Здолбуновском районе Ровенской области сотрудники СБУ обнаружили в нежилом доме тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители изъяли гранатомет РПГ-26, 14 гранат Ф-1, одну гранату РГД-5 и 60 патронов калибра 7,62 мм.
Изъятое направлено на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.
28 февраля пограничники на контрольно-пропускном пункте пропуска Новотроицкое обнаружили в автомобиле тайник с сигаретами "Made in ДНР".