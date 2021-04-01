В Рубежном водитель мопеда бросил в полицейских гранату, его задержали: фото

В Рубежном задержан мужчина, бросивший в полицейских гранату. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай.

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Сегодня утром в Рубежном наряд патрульной полиции отрабатывал ориентировку в районе гаражного кооператива и остановил для проверки документов водителя мопеда. Увидев полицейских, мужчина бросил в их сторону гранату и убежал. От взрыва гранаты никто не пострадал.

Было установлено, что водитель мопеда – 39-летний житель Рубежного, ранее судимый за тяжкое преступление, но приговоренный к условному сроку.

Подозреваемый был задержан бойцами отряда "КОРД" в собственной квартире, где он прятался в коробе кровати.

Сотрудники следственно-оперативной группы после осмотра места происшествия установили, что вероятно была использована граната РГД-5. Также были найдены пистолет и граната РГД-5, которые подозреваемый выкинул, убегая от полицейских.

В сентябре 2019 года в Ирпене мужчина забросал полицейских гранатами.

Денис Юдин

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