В Швеции расследуют появление неопознанных дронов над тремя атомными электростанциями

Служба безопасности Швеции начала расследование по факту несанкционированных полетов беспилотных летательных аппаратов над тремя шведскими атомными электростанциями. Заявление об этом опубликовано 17 января.

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Поздно вечером 14 января полиция направила патрули и вертолеты на атомную станцию в Форсмарке из-за дрона, который был замечен над территорией, но поймать беспилотник не удалось. По заявлению полиции, беспилотник был достаточно крупным, чтобы успешно маневрировать даже при сильном ветре.

Служба безопасности заявила, что беспилотники также были замечены над двумя другими шведскими атомными электростанциями – в Оскарсхамне и Рингхалсе.

Reuters отмечает, что инциденты произошли на следующий день, после того как шведские вооруженные силы усилили патрулирование на острове Готланд из-за усиления напряженности в отношениях между НАТО и Россией и развертывания десантных кораблей РФ в Балтийском море.

В Швеции работают три атомные электростанции, на которых установлены шесть ядерных реакторов. На них приходится около 29,8% энергогенерации страны.

В ноябре 2021 года министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что Швеция готова направить в Украину военных инструкторов.

24 декабря глава МИД Швеции Анн Линде сказала, что Швеция отвергает требования России к Западу не принимать новые страны в НАТО.

15 января 2022 года бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал мнение, что Финляндия и Швеция "соответствуют критериям членства в Альянсе" и их вступление в НАТО может осуществиться быстро, даже "мгновенно".

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Сергей Бережной

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