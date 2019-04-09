В Украине вынесен первый приговор за домашнее насилие

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В Николаевской области 57-летнего жителя города Вознесенска арестовали в месяц за систематическое домашнее насилие над своей матерью. Это первый приговор в Украине по этой уголовной статье. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Отмечается, что на осужденного несколько лет составляли админпротоколы за домашнее насилие. В феврале этого года он избил свою мать.

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Сообщается, что помимо ареста суд предписал обвиняемому пройти специальную программу для формирования неагрессивной психологической модели поведения.

В полиции пишут, что такая программа может длиться от трех месяцев до одного года и предусматривает еженедельное проведение с людьми, склонными к насилию, индивидуальных и групповых занятий, а умышленное уклонение от ее прохождения влечет за собой уголовную ответственность.

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В полиции добавили, что в целом с момента появления статьи УК о домашнем насилии в Николаевской области открыли 4 производства.