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В Украину не впустили блогершу из России: незаконно посещала Крым

26.12.2020, 20:52
В Украину не впустили блогершу из России: незаконно посещала Крым - Фото
Фото – пресс-служба ГПСУ

Российской блогерше запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Россиянка 1994 года рождения прибыла в ночь на 26 декабря самолетом из Турции в Киев.

По информации пограничников, она нарушала порядок въезда на территорию Крыма. Личность россиянки не раскрывается.

Блогершу не пропустили через границу и на три года запретили въезд в Украину.

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Денис Юдин
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