В Украину не впустили блогершу из России: незаконно посещала Крым

Российской блогерше запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Россиянка 1994 года рождения прибыла в ночь на 26 декабря самолетом из Турции в Киев.

По информации пограничников, она нарушала порядок въезда на территорию Крыма. Личность россиянки не раскрывается.

Блогершу не пропустили через границу и на три года запретили въезд в Украину.

20 октября российскому пропагандисту с телеканала Россия-1 Борису Корчевникову, который за несколько дней въехал на территорию Украины, запретили въезд в Украину на три года.

19 ноября в Украину не пропустили российского актера Кирилла Гребенщикова, ему закрыли въезд в страну на три года за противоправное посещение оккупированного Россией Крыма.

30 ноября из-за посещения Крыма в Украину не впустили ведущую российского телеканала РБК, гражданку Молдовы.

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Денис Юдин

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