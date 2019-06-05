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05.06.2019, 21:24

В воды Украины занесло судно РФ, с ним обошлись цивилизованно

В воды Украины занесло судно РФ, с ним обошлись цивилизованно - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

У пограничников были формальные основания для задержания судна, но его отпустили

Сегодня, 5 июня, во время шторма западнее Тарханкутского полуострова (временно оккупированная территория АР Крым) сухогруз MELITA под флагом РФ, следовавший по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, вынужденно отклонился от рекомендованного пути и углубился в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Отмечается, что судно обнаружили украинские пограничники морской охраны на траверзе Тендривской косы и опросили команду согласно протоколу.

Сообщается, что у пограничников были формальные основания для задержания судна (нарушение госграницы Украины, выключена система AIS). Однако, учитывая обстоятельства и в соответствии с положениями Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву, судно MELITA было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, досмотр или арест экипажа.

В ВМС ВСУ подчернули, что Украина - цивилизованная европейская страна с верховенством права.

25 мая 2019 года Морской трибунал ООН обязал РФ немедленно освободить захваченных в конце осени 2018 года в Черном море корабли и 24 моряка ВМС Украины. МИД РФ отреагировал. Посол Украины в ФРГ сказал, что ждет РФ, если она не отпустит военных. В Украине назвали имена причастных россиян. Москва игнорирует решение трибунала.

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Теги: черное море, ВМС ВСУ, сухогруз, судно
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