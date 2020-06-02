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В ВСУ опровергли фейк оккупантов о похищенном ими украинском десантнике

В ВСУ опровергли фейк оккупантов о похищенном ими украинском десантнике - Фото
Скриншот видео
02.06.2020, 20:24

Украинские военные отметили, что похищенный на видео выглядит подавленным

В Командовании десантно-штурмовых войск ВСУ назвали фейком информацию российских оккупантов о том, что похищенный ими военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Добринский сам пересек админграницу с оккупированным Крымом и находился под действием наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования.

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"Российские пропагандистские СМИ публикуют фейковую информацию, что якобы наш военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ сам оказался на территории Украины, временно незаконно оккупированной РФ. Это было прогнозируемо!" - говорится в сообщении.

В командовании считают, что если бы эта информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой были бы опубликованы в первый же день, а не через трое суток. "Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями ", - сказано в сообщении.

Военные отметили, что похищенный на видео выглядит подавленным. "Он говорит заранее подготовленный текст. Не исключено, что находится под действием спецпрепаратов", - заявили в Командовании десантно-штурмовых войск ВСУ.

  • 30 мая на административной границе оккупированного Россией Крыма с Херсонской областью пропал украинский военный. В Военной службе правопорядка в ВСУ предполагают, что его похитили.
  • По информации журналиста Юрия Бутусова, "в батальон звонил представитель российских спецслужб", чтобы уточнить личные данные пропавшего солдата.
  • 31 мая в ВСУ уточнили, что место службы украинского военного, которого предположительно похитили, находится примерно в тысяче метров от оккупированного Крыма.
  • Сегодня в ФСБ РФ заявили, что они "задержали" украинского военного Евгения Добринского за якобы "незаконное пересечение границы". При этом у него якобы нашли наркотики.
Вадим Ребрина
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