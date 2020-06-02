В ВСУ опровергли фейк оккупантов о похищенном ими украинском десантнике

В Командовании десантно-штурмовых войск ВСУ назвали фейком информацию российских оккупантов о том, что похищенный ими военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Добринский сам пересек админграницу с оккупированным Крымом и находился под действием наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования.
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"Российские пропагандистские СМИ публикуют фейковую информацию, что якобы наш военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ сам оказался на территории Украины, временно незаконно оккупированной РФ. Это было прогнозируемо!" - говорится в сообщении.
В командовании считают, что если бы эта информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой были бы опубликованы в первый же день, а не через трое суток. "Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями ", - сказано в сообщении.
Военные отметили, что похищенный на видео выглядит подавленным. "Он говорит заранее подготовленный текст. Не исключено, что находится под действием спецпрепаратов", - заявили в Командовании десантно-штурмовых войск ВСУ.