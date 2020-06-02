В ВСУ опровергли фейк оккупантов о похищенном ими украинском десантнике

Скриншот видео

В Командовании десантно-штурмовых войск ВСУ назвали фейком информацию российских оккупантов о том, что похищенный ими военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Добринский сам пересек админграницу с оккупированным Крымом и находился под действием наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования.

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"Российские пропагандистские СМИ публикуют фейковую информацию, что якобы наш военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ сам оказался на территории Украины, временно незаконно оккупированной РФ. Это было прогнозируемо!" - говорится в сообщении.

В командовании считают, что если бы эта информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой были бы опубликованы в первый же день, а не через трое суток. "Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями ", - сказано в сообщении.

Военные отметили, что похищенный на видео выглядит подавленным. "Он говорит заранее подготовленный текст. Не исключено, что находится под действием спецпрепаратов", - заявили в Командовании десантно-штурмовых войск ВСУ.

30 мая на административной границе оккупированного Россией Крыма с Херсонской областью пропал украинский военный . В Военной службе правопорядка в ВСУ предполагают, что его похитили.

По информации журналиста Юрия Бутусова, "в батальон звонил представитель российских спецслужб ", чтобы уточнить личные данные пропавшего солдата.

есто службы украинского военного, которого предположительно похитили, находится примерно в тысяче метров от оккупированного Крыма. 31 мая в ВСУ уточнили , что м

Сегодня в ФСБ РФ заявили , что они "задержали" украинского военного Евгения Добринского за якобы "незаконное пересечение границы". При этом у него якобы нашли наркотики.