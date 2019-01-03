В ВСУ подтвердили, что их бойца в Донбассе захватили боевики

Скриншот с видео

В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде подтвердили, что их военнослужащий был захвачен боевиками в Донбассе. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Там подтвердили, что на распространенном ресурсами боевиков и российскими СМИ видео действительно запечатлен их боец по имени Андрей Качинский.

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"Да, на видео действительно военнослужащий нашей бригады. Мы понимаем, что данные объяснения получены под давлением и никоим образом не осуждаем его за это. Более того, подчеркиваем, что он не может нести ответственность за свои слова", - сказано в сообщении.

На видео боец говорит, что пошел воевать, якобы опасаясь тюремного заключения, что в бригаде его избивали свои же, а боевики относятся хорошо, и что он жалеет о решении принять участие в операции объединенных сил.

В 128-й бригаде заявили, что делают все возможное для скорейшего возвращения Качинского домой.

"К процессу привлечены международные организации. Близким Андрея оказывается всесторонняя поддержка", - говорится в сообщении.

Вчера в 128-й бригаде сообщили, что в ночь с 28 на 29 декабря 2018 года в районе проведения ООС пропал их боец.

Российские СМИ, со ссылкой на информацию, полученную от террористов, написали, что боевики захватили украинского военного, якобы "принимавшего участие в попытке проникновения" на оккупированную территорию.