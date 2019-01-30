Военная прокуратура: Командиров ВСУ в деле о контрабанде нет

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Ни один из командиров частей Вооруженных сил не был задержан в Донбассе в деле о контрабанде. Об этом сообщил руководитель военной прокуратуры объединенных сил Олег Цицак, комментируя информацию от Госбюро расследований о задержании командира воинской части и майора главного управления военной контрразведки СБУ, передает Радио Свобода.

"Действительно, одним из задержанных, которому сегодня избрана мера в виде содержания под стражей, является работник правоохранительного органа. Никакого командира части никто не задерживал и ни один из командиров частей Вооруженных сил Украины в этом деле не фигурирует. В деле фигурирует военнослужащий, но это далеко не командир части", - заявил Цицак.

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Он отметил, что сначала правоохранителю избрана мера пресечения в виде личного обязательства, а но военная прокуратур обжаловала это решение в апелляционном суде Донецкой области и сегодня апелляционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

По словам Цицака, ГБР подключили к этому делу "только за день до реализации".

Ранее сегодня пресс-служба ГБР сообщила, что следователи Госбюро расследований задержали оперативника контрразведки СБУ и командира воинской части в прифронтовом Донбассе на взятке за невмешательство в контрабанду российских сигарет через линию разграничения.