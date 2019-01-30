Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.01.2019, 17:33

Военная прокуратура: Командиров ВСУ в деле о контрабанде нет

Военная прокуратура: Командиров ВСУ в деле о контрабанде нет - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Одного из задержанных сегодня суд заключил под стражу, сообщил прокурор

Реклама
Реклама

Ни один из командиров частей Вооруженных сил не был задержан в Донбассе в деле о контрабанде. Об этом сообщил руководитель военной прокуратуры объединенных сил Олег Цицак, комментируя информацию от Госбюро расследований о задержании командира воинской части и майора главного управления военной контрразведки СБУ, передает Радио Свобода.

"Действительно, одним из задержанных, которому сегодня избрана мера в виде содержания под стражей, является работник правоохранительного органа. Никакого командира части никто не задерживал и ни один из командиров частей Вооруженных сил Украины в этом деле не фигурирует. В деле фигурирует военнослужащий, но это далеко не командир части", - заявил Цицак.

Реклама

Он отметил, что сначала правоохранителю избрана мера пресечения в виде личного обязательства, а но военная прокуратур обжаловала это решение в апелляционном суде Донецкой области и сегодня апелляционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

По словам Цицака, ГБР подключили к этому делу "только за день до реализации".

Ранее сегодня пресс-служба ГБР сообщила, что следователи Госбюро расследований задержали оперативника контрразведки СБУ и командира воинской части в прифронтовом Донбассе на взятке за невмешательство в контрабанду российских сигарет через линию разграничения.

Отправить:
Распечатать:
Теги: контрабанда, Донбасс, гбр, военная прокуратура, контрабанда сигарет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 