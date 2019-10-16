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Волонтеры раскрыли оккупанта Крыма из ГРУ на фото у МиГ-29

Волонтеры раскрыли оккупанта Крыма из ГРУ на фото у МиГ-29 - Фото
Евгений Павлов (Фото: InformNapalm)
16.10.2019, 13:34

Также на одном из фото российский спецназовец Евгений Павлов позирует в форме сотрудника МЧС с медалью за участие в операции по захвату Крыма

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm заявляют, что они нашли доказательства участия военнослужащего 22-й бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба РФ (Ранее - ГРУ) Евгения Павлова в операции по захвату Крыма. Об этом говорится в расследовании InformNapalm

Волонтеры обратили внимание на фото, которое Павлов опубликовал в социальных сетях. На нем он стоит рядом с самолетом МиГ-29 с бортовым номером "04" синего цвета. В комментариях под фото, датированных апрелем 2014 года, он отмечает, что фотография сделана не в Ростове.

Им удалось распознать, что на фото украинский самолет с аэродрома Бельбек, находящийся в оккупированном Севастополе. Фото было сделано в марте 2014 года, во время захвата российскими войсками полуострова.

10 апреля 2014 года по согласованию с РФ украинские военные приступили к вывозу авиационной техники и имущества из Крыма.

"До июня 2014 года Украина вывела из оккупированной территории 63 самолета и 29 вертолетов, среди которых был и этот Миг-29 с синим бортовым номером "04", - заявляют в InformNapalm.

Также Павлов публиковал фото с набережной в Севастополе и в форме сотрудника МЧС России с медалью за захват Крыма. 

По информации волонтеров, спецназовцы ГРУ становятся "спасателями" МЧС РФ, чтобы продолжать выполнение особых задач на территории других государств.

В InformNapalm заявляют, что Павлов также позировал возле "машин, похожих на те, что неоднократно следовали колоннами "гуманитарного конвоя" через неконтролируемые участки украинской границы в Донбассе".

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оккупация крыма гру евгений павлов infromnapalm
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