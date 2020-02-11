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Командующий ВМС о возвращенных кораблях: Через неделю – на ремонт

Командующий ВМС о возвращенных кораблях: Через неделю – на ремонт - Фото
Игорь Воронченко (фото - president.gov.ua)
11.02.2020, 20:57

К началу лета катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" снова выйдут в море в составе ВМС ВСУ

Возвращенные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" в конце следующей недели отправятся на плановый ремонт. Об этом сообщил командующий Военно-морских сил адмирал Игорь Воронченко, передает Радио Свобода.

"Сейчас оформлены все документы на постановку их в ремонт. Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снято, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза по обстрелу "Бердянска". Россияне даже не убрали осколки снарядов. Сейчас ожидаем приезд адвокатов, представляющих Украину в международных судах. Будет еще один осмотр катеров и буксира "Яны Капу". И в конце следующей недели катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир пойдут на плановый ремонт", - сообщил Воронченко.

По его словам, катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" снова выйдут в море в составе ВМС ВСУ.

  • 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины.
  • 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их. Экипаж освободили в сентябре 2019-го по обмену. 
  • 18 ноября корабли передали Украине. По словам Воронеченко, с них "украли даже унитазы".
  • Зеленский вскоре заявил, что Украина будет добиваться от РФ возврата снятого с кораблей оборудования.

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ВМС ВСУ катер Игорь Воронченко
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