Война на Донбассе. Корректировщик боевиков получил 5 лет тюрьмы

Осужденный боевик (Фото: пресс-служба СБУ)

Боевика террористической организации "ДНР" приговорили к пяти годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Славянский городской районный суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК.

По данным спецслужбы, житель Шахтерска за совершение тяжкого преступления находился в местах лишения свободы в Донецкой области – в районе, временно оккупированном террористами, и в апреле 2014 года был освобожден боевиками из тюрьмы при условии вступления в незаконное вооруженное формирование.

В СБУ сообщают, что боевик в составе группировки террористов принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности – корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений.

Отмечается, что осужденный также причастен к переправке военной техники, оружия и боеприпасов из Росии на временно неподконтрольную территорию Донбасса.

В августе 2019 года контрразведчики СБУ задержали боевика в Запорожской области, где он скрывался у родственников.

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