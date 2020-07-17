Война на Донбассе. Ранены и травмированы четверо военных

За вчерашние сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенные артиллерийские системы

За вчера, 16 июля, российские оккупанты с коллаборационистами 13 раз обстреляли позиции войск операции объединенных сил. Трое бойцов ранены, один с боевым травмированием, говорится в утренней сводке штаба ООС.

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Раненым оказали первую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали.

Боевики использовали запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 и 82 мм минометы, гранатометы, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

По данным разведки, 16 июля украинские военные уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного боевика.

По состоянию на 07:00 утра сегодня потерь среди украинских бойцов нет. Противник один раз нарушил режим прекращения огня.

13 июля на Донбассе погибли трое военных: один - возле Славного из-за обстрела, другой подорвался вблизи Зайцево, а когда его пошли эвакуировать, согласовав это с ОБСЕ и противником, погиб военный медик - боевики нарушили договоренность и устроили засаду.

В ВСУ рассказали подробности о засаде, в которую попали украинские военные. Там настаивают, что решим тишины был согласован с боевиками посредством представителей СММ ОБСЕ.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ (ч. 2 ст. 438 УК).

14 июля президент Владимир Зеленский заявил , что держит под личным контролем ситуацию с убийством медика.

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Владислав Сердюк

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