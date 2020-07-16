Россия должна взять ответственность за убийство медика на Донбассе, - ЕС

Европейская сторона ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность за убийство украинского военного медика возле Зайцево Донецкой области

Убийство украинских военнослужащих на Донбассе 13 июля является нарушением обязательств России в соответствии с Минскими соглашениями и Европейский Союз ожидает, что РФ возьмет на себя ответственность в связи с этими событиями. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набелы Массрали, пишет Укринформ.

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"Мы прочитали доклад об убийстве трех украинских военнослужащих и ранения еще двух вооруженными силами при поддержке России. Согласно этому докладу, одной из жертв стал офицер-медик, который пытался эвакуировать тело убитого военнослужащего. Эта эскалация насилия и увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе противоречат Минским соглашениям и обязательствам Нормандского саммита от декабря 2019 года", — говорится в документе.

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В ЕС призвали Россию уважать международное гуманитарное право и использовать свое влияние на вооруженные силы, которые она поддерживает. Это означало бы, что РФ выполняет собственные обязательства по Минским соглашениями.

13 июля на Донбассе погибли трое военных: один - возле Славного из-за обстрела, другой подорвался вблизи Зайцево, а когда его пошли эвакуировать, согласовав это с ОБСЕ и противником, погиб военный медик - боевики нарушили договоренность и устроили засаду.

В ВСУ рассказали подробности о засаде, в которую попали украинские военные. Там настаивают, что решим тишины был согласован с боевиками посредством представителей СММ ОБСЕ.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ (ч. 2 ст. 438 УК ).

14 июля президент Владимир Зеленский заявил , что держит под личным контролем ситуацию с убийством медика.

Наталия Софиенко

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