Воздушные силы ВСУ получат аэродром оперативного назначения

Фото: armyinform.com.ua

Воздушные силы украинской армии получат в распоряжение еще один аэродром оперативного назначения - "Дубно" в Ровенской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Как в советское время, так и на заре независимости Украины и создания национальных ВВС в "Дубно" базировался полк фронтовых бомбардировщиков Су-24, который затем расформировали. Аэродром, пишет ведомство, "чудом уцелел и не был разграблен только благодаря присутствию незначительного количества военных - роты охраны".

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Командования ВС ВСУ рассчитывает до конца ввести аэродром в полноценную эксплуатацию. Сюда из Луцка перебазируется авиакомендатура (теперь, когда там дислоцируется Севастопольская бригада тактической авиации, потребности в комендатуре нет).

В Дубно командующему Воздушных сил предложили несколько вариантов расквартирования военных в черте города и создания инфраструктуры для полноценной жизни гарнизона.

Минобороны сохранило единственный в Украине авиаполигон для бомбометания и стрельбы ракетами по наземным целям.



За год Украина поднялась в рейтинге SIPRI на 12 позиций и заняла 71 место по производству вооружений и военных услуг.

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