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Врачи о состоянии Балуха: Открывает глаза, двигает руками и ногами

01.10.2020, 16:30
Врачи о состоянии Балуха: Открывает глаза, двигает руками и ногами - Фото
Владимир Балух Фото: Тарас Ибрагимов

Врачи заявляют, что пострадавший экс-политзаключенный Кремля Владимир Балух уже открывает глаза и двигает руками

Врачи отмечают у бывшего политзаключенного Владимира Балуха, которого в начале сентября избили в Киеве, положительную динамику выздоровления – он уже открывает глаза, может двигать руками и ногами. Об этом в Facebook сообщила депутат Евросолидарности Ирина Геращенко.

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"Хорошие новости от лечащих врачей Балуха: Пациент стабилен, открывает глаза, двигает руками и ногами! Динамика положительная! Нужно время! Занимаемся", – написала Геращенко.

  • В ночь на 8 сентября Балуха избили в столичном Гидропарке после празднования годовщины освобождения из российского плена.
  • Он получил серьезную черепно-мозговую травму. Была проведена сложная операция.
  • 18 сентября полиция задержала подозреваемого. Он арестован на два месяца без права залога. 
Владислав Сердюк
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