Врачи о состоянии Балуха: Открывает глаза, двигает руками и ногами

Врачи заявляют, что пострадавший экс-политзаключенный Кремля Владимир Балух уже открывает глаза и двигает руками

Врачи отмечают у бывшего политзаключенного Владимира Балуха, которого в начале сентября избили в Киеве, положительную динамику выздоровления – он уже открывает глаза, может двигать руками и ногами. Об этом в Facebook сообщила депутат Евросолидарности Ирина Геращенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Хорошие новости от лечащих врачей Балуха: Пациент стабилен, открывает глаза, двигает руками и ногами! Динамика положительная! Нужно время! Занимаемся", – написала Геращенко.

В ночь на 8 сентября Балуха избили в столичном Гидропарке после празднования годовщины освобождения из российского плена.

Он получил серьезную черепно-мозговую травму. Была проведена сложная операция.

18 сентября полиция задержала подозреваемого. Он арестован на два месяца без права залога.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.