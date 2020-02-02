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Вспышка коронавируса. В Китае погибли 304 человека

Вспышка коронавируса. В Китае погибли 304 человека - Фото
Фото: Yuan Zheng/EPA
02.02.2020, 07:15

328 человек, перенесших заболевание, выздоровели и выписались из больниц

Число жертв нового коронавируса в Китае достигла 304, одновременно 328 человек, перенесших заболевание, выздоровели и выписались из больниц. Об этом сообщает Синьхуа.

Отмечается, что Государственный комитет по делам здравоохранения КНР в воскресенье, 2 февраля, заявил о 2590 новых подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, а также 45 новых летальных случаев от этого заболевания.

Уточняется, что все новые случаи с летальным исходом произошли в провинции Хубэй. Всего от этой болезни умерли 304 человека.

К концу субботы, 1 февраля, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на материковой части КНР достигло 14380.

По данным госкомитета, состояние 2110 пациентов оценивалось как тяжелое. В то же время, после выздоровления из больниц уже выписаны 328 человек.

По состоянию на конец субботы, в Гонконге, Макао и на Тайване зарегистрировано соответственно 14, 7 и 10 случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.
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  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию.
  • LIGA.net ведет хронику основных событий, связанных со вспышкой коронавируса в Китае.

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Китай пневмония коронавирус 2019-nCoV
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