За нарушения карантина открыто 35 уголовных производств – МВД

С начала карантинных мероприятий в стране следователи Нацполиции открыли 35 уголовных производств по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а также производства, связанные с нарушением карантинных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что также составлен 3421 административный протокол по статье 44-3 (нарушение правил карантина людей).
Сообщается, что для обеспечения карантинного режима и охраны общественной безопасности на службе находится более 21 500 правоохранителей. Из них 15 200 полицейских (887 – на охране медучреждений по лечению и обсервации граждан и на мобильных постах контроля), 3400 военнослужащих Нацгвардии, 166 спасателей ГСЧС и почти 2700 состава высших учебных заведений МВД.