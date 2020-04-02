За нарушения карантина открыто 35 уголовных производств – МВД

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

С начала карантинных мероприятий в стране следователи Нацполиции открыли 35 уголовных производств по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а также производства, связанные с нарушением карантинных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что также составлен 3421 административный протокол по статье 44-3 (нарушение правил карантина людей).

Сообщается, что для обеспечения карантинного режима и охраны общественной безопасности на службе находится более 21 500 правоохранителей. Из них 15 200 полицейских (887 – на охране медучреждений по лечению и обсервации граждан и на мобильных постах контроля), 3400 военнослужащих Нацгвардии, 166 спасателей ГСЧС и почти 2700 состава высших учебных заведений МВД.

30 марта СБУ заявила, что с начала действия карантина выявила 79 человек в распространении фейков о коронавирусе и заблокировала более тысячи интернет-сообществ.

1 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что правоохранители нашли более ста распространителей фейков о вирусе, заблокировали ряд банковских счетов онлайн-мошенников.