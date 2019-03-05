"Зарабатывают на войне": в Станице - разборки между перевозчиками

Фото: LIGA.net

Сегодня, 5 марта, в Станице Луганской, которая находится на линии разграничения, неизвестные лица блокировали выезд пассажирского транспорта с территории автовокзала. Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, один из них, размахивая предметом похожим на пистолет, угрожал гражданам.

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Погукай добавила, что с целью недопущения нарушения общественной безопасности и порядка на место происшествия прибыли усиленные спецназовцами следственно-оперативные группы, группы быстрого реагирования патрульной полиции.

"На месте было установлено, что пассажироперевозчиками возникла конфликтная ситуация относительно честности и прозрачной конкуренции между ними", - сказала Погукай.

Очевидцы рассказали LIGA.net, что утром "произошли разборки между частными перевозчиками и государственными".

"Бырыги (частники, - ред.), которые зарабатывают на войне и возят из Станицы в Северодонецк по 200-250 грн с человека, перекрыли дорогу бюджетным перевозчикам, тем, кто берет с пассажира по 130 грн", - сказал очевидец Александр.

По его словам, автобусы Эталон некоторое время не могли заехать на автостанцию. "Кому война, а кому - возможность заработать на ней. Тут весь рынок перевозок и такси уже давно поделили", - уточнил он.

По информации LIGA.net, частные перевозчики только за один рейс Рубежное-Станица, например, получают от 2500 до 3000 тыс грн в зависимости от количества посадочных мест.

Сотрудники полиции сейчас усиленно патрулируют участок, где произошел конфликт, проводят проверку обращений перевозчиков.

5 января 2019 года на контрольных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли два человека.

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