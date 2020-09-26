Зеленский поручил приостановить полеты на всех Ан-26

По словам замглавы Офиса президента Олега Татарова, Владимир Зеленский дал поручение "приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов"

Президент Владимир Зеленский провел совещание из-за катастрофы Ан-26 в Харьковской области и поручил приостановить полеты, в которых участвуют аналогичные самолеты, до выяснения причин трагедии. Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

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"Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. Министр обороны и руководитель Генштаба поручение уже начали выполнять. Я предполагаю, что таких полетов не будет, пока не будет объективно установлено, что же случилось", – отметил он.

В Офисе главы государства сообщили, что президент хочет получить от соответствующих специалистов информацию о составе и техническом состоянии всей военной техники, находящейся на вооружении в Украине.

"Мы хотим увидеть полную статистику всей нашей техники", – сказал Зеленский.

Сейчас специалисты проводят ДНК-экспертизу тел погибших.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.

пасатели нашли тела 25 погибших, один курсант умер в больнице. 26 сентября ГСЧС сообщила, что с

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Арина Толина

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