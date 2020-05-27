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27.05.2020, 19:42

"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото

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"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото
"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото
"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото

В рамках учений служащие ВМС проверили системы автоматические системы защиты от наведения украинских артиллерийских катеров

Украинские Военно-морские силы испытали новый артиллерийский катер в рамках учений малых бронированных артиллерийских катеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Название нового катера не уточняется, однако сказано, что экипаж отработал автоматическую систему защиты от наведения оружия противника.

Ее суть состоит в том, что в случае облучения катера, она расставляет тепловые ловушки и сбивает наведение врага. Подобные системы используются при защите самолетов.

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Помимо того, была испытана система задымления. В ВМС отмечают, что катер, подобно танку, способен выпустить большое облако дыма, чтобы сбить лазерное прицеливание врага и скрыть от него на время свое местоположения.

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Фото - пресс-служба ВМС

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Теги: вмс, флот, учения, катер
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