"Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото

Украинские Военно-морские силы испытали новый артиллерийский катер в рамках учений малых бронированных артиллерийских катеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Название нового катера не уточняется, однако сказано, что экипаж отработал автоматическую систему защиты от наведения оружия противника.
Ее суть состоит в том, что в случае облучения катера, она расставляет тепловые ловушки и сбивает наведение врага. Подобные системы используются при защите самолетов.
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Помимо того, была испытана система задымления. В ВМС отмечают, что катер, подобно танку, способен выпустить большое облако дыма, чтобы сбить лазерное прицеливание врага и скрыть от него на время свое местоположения.
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Фото - пресс-служба ВМС