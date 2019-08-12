Цепи и доска позора. В Харькове нашли нарушения в колонии: фото

В одной из харьковских исправительных колоний во время визита сотрудников секретариата омбудсмена обнаружили ряд грубых нарушений прав заключенных. Об этом сообщили в Секретариате уполномоченного парламента по правам человека.

Для визита была выбрана Холодногорская исправительная колония №18. Так, в ее помещении для проведения инструктажей были найдены зацепы и ухваты, обмотанные колючей проволокой с острыми металлическими шипами.

В карантинном помещении отсутствовало естественное освещение - его окна не пропускают дневной свет. Аналогично солнечный свет не попадает в прогулочные дворы дисциплинарного изолятора. Они полностью покрыты шифером, как следствие - отказ осужденных от прогулок. В секретариате омбудсмена отметили, что в колонии не проводится дезинфекция, а в столовой даже обнаружили тараканов.

Среди нарушений выявили несоблюдение трудовых прав. В столовой для персонала на кухне бесплатно работают осужденные. А те, которые трудоустроены на производстве, не обеспечены спецодеждой и обувью. "Журналы инструктажей по технике безопасности ведутся на русском языке. Нарушаются правила техники безопасности при пользовании газовым и газобаллонным оборудованием", - говорится в сообщении.

Осужденные рассказали, что на их жалобы ответов не получают, поскольку они не доходят до адресатов.

На территории заведения обнаружили стенд с фото и персональными данными нарушителей порядка - так называемую доску позора.

По факту обнаруженных нарушений отчет планируют направить в Министерство юстиции.

24 июля Украине передали 64 заключенных из оккупированной части Луганской области.

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