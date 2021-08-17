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17.08.2021, 07:38

Украинские пожарные вернулись из Греции: они спасли два села, приют для собак и сады

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Украинские пожарные вернулись из Греции: они спасли два села, приют для собак и садыУкраинские пожарные вернулись из Греции: они спасли два села, приют для собак и садыУкраинские пожарные вернулись из Греции: они спасли два села, приют для собак и садыУкраинские пожарные вернулись из Греции: они спасли два села, приют для собак и садыУкраинские пожарные вернулись из Греции: они спасли два села, приют для собак и сады
Украинские пожарные вернулись из Греции: они спасли два села, приют для собак и садыУкраинские пожарные вернулись из Греции: они спасли два села, приют для собак и садыУкраинские пожарные вернулись из Греции: они спасли два села, приют для собак и садыУкраинские пожарные вернулись из Греции: они спасли два села, приют для собак и садыУкраинские пожарные вернулись из Греции: они спасли два села, приют для собак и сады
Украинские пожарные вернулись из Греции: они спасли два села, приют для собак и садыУкраинские пожарные вернулись из Греции: они спасли два села, приют для собак и садыУкраинские пожарные вернулись из Греции: они спасли два села, приют для собак и садыУкраинские пожарные вернулись из Греции: они спасли два села, приют для собак и садыУкраинские пожарные вернулись из Греции: они спасли два села, приют для собак и сады

Украинские спасатели вернулись из Греции, где помогали бороться с лесными пожарами. За время работы они, в частности, спасли два населенных пункта и приют для собак, передает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Самолет с 100 украинских спасателей прилетел из Афин в Киев вчера, 16 августа. Во время борьбы с лесными пожарами в Греции спасатели из Украины:

– ликвидировали отдельные очаги пожара по фронту более 19 км, глубиной до 60 м;

– ликвидировали низовой пожар на площади 1,8 га и верховой на площади 350 кв. м;

– спасли два населенных пункта Спатари и Метохи, в частности 27 жилых домов, приют для собак, культовое сооружение, 33 хозяйственных строения, зернохранилище, 54 улья и стадо овец;

– вблизи города Каматриадес спасли жилой дом, два хозяйственных сооружения, 13 ульев, 23 га оливкового и инжирного сада.

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"Благодаря вам имидж нашей страны, а вместе с ним и нашей Службы увеличился в разы. Лозунг "Слава Украине!" звучал как символ благодарности и победы над разрушительной стихией. Вы достойно представили свою родину и главное – вышли из этой битвы живыми и невредимыми", – поблагодарил спасателей глава ГСЧС Николай Чечеткин.

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Теги: Греция, пожары, спасатели, ГСЧС
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