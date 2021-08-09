Пожары в Греции. На острове Закинф разбился самолет спасателей – фото
На острове Закинф в Греции разбился пожарный самолет Petzetel, который боролся с лесными пожарами. Об этом сообщает Greek City Times.
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Как сообщается, крушение произошло ночью возле города Закинтос, когда самолет участвовал в тушении пожаров на острове Закинф.
По данным пожарных, пилот выжил – его подобрали другие спасатели.
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Отмечается, что самолет был одним из пары, которые отправили в район Лагоподо-Мачерадо для оказания помощи 24 пожарным, борющимся с огнем с помощью семи пожарных машин.
В то же время власти сообщают, что пожары в лесных районах в деревнях Литакия и Мачерадо на Закинфе уменьшаются.
- В начале августа из-за аномальной жары Грецию охватили лесные пожары.
- 5 августа президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить в Грецию 100 украинских пожарных.
- 7 августа отряд пожарных из Украины ликвидировал отдельные очаги пожара в Греции по фронту 2250 метров, были спасены два населенных пункта.
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