Пожары в Греции. На острове Закинф разбился самолет спасателей – фото

На острове Закинф в Греции разбился пожарный самолет Petzetel, который боролся с лесными пожарами. Об этом сообщает Greek City Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, крушение произошло ночью возле города Закинтос, когда самолет участвовал в тушении пожаров на острове Закинф.

По данным пожарных, пилот выжил – его подобрали другие спасатели.

Читайте также: Пожары в Греции и Северной Македонии. МИД составил рекомендации для украинских туристов

Отмечается, что самолет был одним из пары, которые отправили в район Лагоподо-Мачерадо для оказания помощи 24 пожарным, борющимся с огнем с помощью семи пожарных машин.

В то же время власти сообщают, что пожары в лесных районах в деревнях Литакия и Мачерадо на Закинфе уменьшаются.

Читайте также: Пожары в Турции. Украинцев эвакуировали из опасного отеля по морю – консул

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.