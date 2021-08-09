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Пожары в Греции. На острове Закинф разбился самолет спасателей – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 10:10
Пожары в Греции. На острове Закинф разбился самолет спасателей – фото - Фото
Крушение пожарного самолета в Греции (фото - ЕРА)

На острове Закинф в Греции разбился пожарный самолет Petzetel, который боролся с лесными пожарами. Об этом сообщает Greek City Times.

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Как сообщается, крушение произошло ночью возле города Закинтос, когда самолет участвовал в тушении пожаров на острове Закинф.

По данным пожарных, пилот выжил – его подобрали другие спасатели.

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Отмечается, что самолет был одним из пары, которые отправили в район Лагоподо-Мачерадо для оказания помощи 24 пожарным, борющимся с огнем с помощью семи пожарных машин.

В то же время власти сообщают, что пожары в лесных районах в деревнях Литакия и Мачерадо на Закинфе уменьшаются.

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Марк Сировой
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самолет Греция крушение пожары закинф Petzetel
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