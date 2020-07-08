Война на море. Корабли ВМС провели учебный поход под Одессой – фоторепортаж

Корабли Военно-морских Сил провели сбор-поход под Одессой. Об этом сообщают пресс-службы украинского флота и Вооруженных Сил.
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В учениях, кроме кораблей и катеров, участвовали морская и тактическая авиация, а также подразделения морской пехоты.
В рамках похода отработали ряд упражнений, в частности:
- отбитие атаки врага на море;
- высадку десанта на необорудованный берег при доминировании врага на море и в воздухе;
- ведение минно-заградительных действий;
- защиту морских коммуникаций;
- недопущение блокировки пункта базирования;
- помощь судну, терпящему бедствие.
Учения длились пять дней. Основной силой похода были новые корабли ВМС, которые ввели в состав флота в этом году.
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Фото - пресс-служба ВМС Украины