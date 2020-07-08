Война на море. Корабли ВМС провели учебный поход под Одессой – фоторепортаж

Корабли Военно-морских Сил провели сбор-поход под Одессой. Об этом сообщают пресс-службы украинского флота и Вооруженных Сил.

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В учениях, кроме кораблей и катеров, участвовали морская и тактическая авиация, а также подразделения морской пехоты.

В рамках похода отработали ряд упражнений, в частности:

- отбитие атаки врага на море;

- высадку десанта на необорудованный берег при доминировании врага на море и в воздухе;

- ведение минно-заградительных действий;

- защиту морских коммуникаций;

- недопущение блокировки пункта базирования;

- помощь судну, терпящему бедствие.

Учения длились пять дней. Основной силой похода были новые корабли ВМС, которые ввели в состав флота в этом году.

5 июля глава ВМС Алексей Неижпапа сообщил , что не исключает наступления России на Херсонскую область с Крыма. Он также сказал, что флот готовится к полномасштабной конфронтации с врагом.

командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев На следующий день сказал , что слова Неижпапы о возможном прорыве РФ из Крыма преувеличены.

нет планов по вторжению в Украину. 7 июля у президента страны-агрессора РФ Владимира Путина заявили , что у них

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Фото - пресс-служба ВМС Украины