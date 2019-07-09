Боевики ударили "Горынычем" по Марьинке: видео мощнейшего взрыва

Гибридная армия РФ в Донбассе применила на западной окраине Донецка реактивную установку разминирования УР-77 Метеорит, так называемый "Змей Горыныч". Видео военного преступления выложил в сеть один из оккупантов, который снимал выстрел на мобильный телефон, пишет пресс-служба 24-й бригады ВСУ.

На кадрах видно, как производится выстрел, и как после падения заряда посреди застройки следует сильнейший взрыв - заметно ударную волну. Фактически, эффект от подрыва заряда УР-77 аналогичен применению авиабомбы мощностью около тонны.

УР-77 используется для проделывания ходов в противотанковых минных полях: ширина прохода - около шести метров, длина - до 90 м. Разминирование происходит из-за ударной волны, воздействующей на взрыватель мин.

"Видео подтверждает, что НВФ бьют прямо из жилых улиц н.п. Александровка, надеясь, что ВСУ, поддавшись на провокацию, откроют огонь, что даст им возможность дальше распространять фейки. Мы фиксируем факты специального подрыва боевиками зданий гражданского населения временно оккупированных территорий", - пояснили в 24 ОМБр.

Видео и другие материалы по этому инциденту предоставлены в СЦКК.

Российская армия не впервые использует "Горыныча" в Донбассе: ранее зафиксированы случаи применения установки по сооружениям Донецкого аэропорта, который удерживали силы АТО. Оккупанты использовали УР-77 и в чеченские войны: 25 февраля 1995 года из-за ошибки они ударили зарядом по своим, убив 28 военных РФ. Также ВС РФ применяет установки в сирийской войне.

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