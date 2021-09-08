Воздушные силы ВСУ показали, как экипажи бомбардировщиков осуществляют дозаправку во время полета. Видео со сверхзвуковыми Су-24 размещено в Facebook командования.

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На кадрах – машины 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко (в/ч А2502).

Как уточнили в mil.in.ua, заправщик с полковником Сергеем Чижом и подполковником Виталием Шуляком успешно провел контакт с "сушкой", пилотируемой летчиками с опытом такой дозаправки – замкомандующего ВС ВСУ генерал-лейтенантом Аркадием Вашутиным и начальником авиации воздушного командования "Захід" полковником Сергеем Близнюком.

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"В дальнейшем полеты экипажей с выполнением дозаправки в воздухе будут плановыми. Другие летные команды бригады тоже привлекут к выполнению этого важного элемента подготовки, который позволяет решать задачи с увеличенным радиусом действия Су-24М и Су-24МР", – пишет сайт.

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Евгений Пилипенко

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