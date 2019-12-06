День ВСУ. Поздравляют футболисты, Притула, Усик и Зибров – видео

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Штаб операции объединенных сил собрал в один ролик поздравления военным от различных публичных людей

Сегодня, 6 декабря, украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины, учрежденный постановлением Рады в 1993 году. Отмечается ежегодно в день принятия в 1991-м закона о ВСУ.

На видео штаба ООС с поздравлениями - телеведущие Сергей Притула и Леся Никитюк, футболисты Андрей Ярмоленко, Роман Безус, Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Андрей Пятов, тренер Мирон Маркевич, артистка Ольга Сумская, певцы Ольга Полякова и Дзiдзьо.

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Сказали пару слов для ВСУ боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, строгмен Василий Вирастюк, а также музыкант Винник, но не Олег, а Виктор.

Певец Павло Зибров сказал, что он "настоящий козак и артист", пожелав бойцам ООС быть "бессмертными, жить до 100 лет, пить горилку и любить девчат", хотя в украинской армии наравне с мужчинами служат также и защитницы.

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Теги: поздравление, день всу
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