День ВСУ. Поздравляют футболисты, Притула, Усик и Зибров – видео

Сегодня, 6 декабря, украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины, учрежденный постановлением Рады в 1993 году. Отмечается ежегодно в день принятия в 1991-м закона о ВСУ.

На видео штаба ООС с поздравлениями - телеведущие Сергей Притула и Леся Никитюк, футболисты Андрей Ярмоленко, Роман Безус, Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Андрей Пятов, тренер Мирон Маркевич, артистка Ольга Сумская, певцы Ольга Полякова и Дзiдзьо.

Читайте также: Сестры по оружию. Пять историй защитниц Украины

Сказали пару слов для ВСУ боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, строгмен Василий Вирастюк, а также музыкант Винник, но не Олег, а Виктор.

Певец Павло Зибров сказал, что он "настоящий козак и артист", пожелав бойцам ООС быть "бессмертными, жить до 100 лет, пить горилку и любить девчат", хотя в украинской армии наравне с мужчинами служат также и защитницы.