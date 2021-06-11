Основной крупнокалиберный пулемет танка Оплот КТ-12,7 произвел первые испытательные выстрелы в тире завода "Маяк". Видео процесса показали в Facebook госпредприятия.
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"Это действительно исторические кадры", – сообщили там, однако испытания показали "со стороны", оставив за кадром зенитный пулемет в момент выстрела.
Летом состоятся испытания боевой работы пехотной версии КМ-12,7. Разработчики утверждают, что его боевые показатели "значительно превысят возможности конкурентов и западных аналогов".
"Теперь у нас – третье в мире производство таких пулеметов. Первое было создано в советские времена в Казахстане, второе находится на территории страны-оккупанта", – отметили на Маяке.
В Украине эти пулеметы, помимо Маяка, производят также на НП "НТК Завод точной механики" в Каменец-Подольском.
Как отмечают на Defence Express, этот пулемет проектировался по западным стандартам совместно с известными зарубежными производителями – Bartlein Barrels (США) та ARS Ballistics (Британия).
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"Наше принципиальное отличие от российской версии – это прецизионный ствол пулеметного темпа стрельбы от компании Bartlein", – отметил генконструктор Маяка Александр Гордеев.
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