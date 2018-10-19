Последние минуты перед крушением Су-27: видео

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На видео полковник Иван Петренко садится в кабину истребителя и идет последняя подготовка перед взлетом

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В сети появилось видео, на котором зафиксированы последние минуты перед вылетом истребителя Су-27, который разбился во время учений 16 октября в Винницкой области. Видео опубликовала Радио Свобода. 

На видео зафиксировано, как один из пилотов - начальник авиации воздушного командования "Восток" ВС ВСУ, летчик I класса полковник Иван Петренко - садится в кабину, надевает экипировку и готовится к взлету. 

Читайте также: Экипаж до последней секунды уводил Су-27 от поселка: командование

16 октября в Винницкой области в рамках учебно-боевого полета разбился Су-27УБ, оба пилота - украинский полковник Петренко и представитель ВС Нацгвардии США подполковник Сет Неринг - погибли. Степан Полторак сообщил, что разбившийся истребитель недавно прошел ремонт, черный ящик на месте катастрофы уже найден.

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Теги: учения, видео, су-27, крушение
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