Последние минуты перед крушением Су-27: видео

На видео полковник Иван Петренко садится в кабину истребителя и идет последняя подготовка перед взлетом

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В сети появилось видео, на котором зафиксированы последние минуты перед вылетом истребителя Су-27, который разбился во время учений 16 октября в Винницкой области. Видео опубликовала Радио Свобода.

На видео зафиксировано, как один из пилотов - начальник авиации воздушного командования "Восток" ВС ВСУ, летчик I класса полковник Иван Петренко - садится в кабину, надевает экипировку и готовится к взлету.

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16 октября в Винницкой области в рамках учебно-боевого полета разбился Су-27УБ, оба пилота - украинский полковник Петренко и представитель ВС Нацгвардии США подполковник Сет Неринг - погибли. Степан Полторак сообщил, что разбившийся истребитель недавно прошел ремонт, черный ящик на месте катастрофы уже найден.