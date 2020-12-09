Крылатая пехота. Десантики отработали сдерживание атаки с моря: видео, фото

На юге Украины прошли тактико-специальные учения десантно-штурмовых подразделений ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

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Военные отработали быстрое прибытие к месту высадки вражеского десанта и сдерживание наступления противника до подхода основных сил.

По словам командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева, во время учений десантники штурмовали господствующую высоту. Особое внимание уделялось умению командиров управлять подразделением, следить за ходом боя, вести разведку.

Как отмечается, с поставленными задачами десантники справились хорошо, и подразделение оценили как готовое выполнять боевые задачи.

1 декабря сообщалось, что украинская система противовоздушной обороны на учениях впервые попытается обезвредить американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, который находится на вооружении армий США и Великобритании.

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