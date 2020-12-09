Крылатая пехота. Десантики отработали сдерживание атаки с моря: видео, фото

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На юге Украины прошли тактико-специальные учения десантно-штурмовых подразделений ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

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Учения десантников (Фото: пресс-служба Минобораны)

Военные отработали быстрое прибытие к месту высадки вражеского десанта и сдерживание наступления противника до подхода основных сил.

Учения десантников (Фото: пресс-служба Минобораны)

По словам командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева, во время учений десантники штурмовали господствующую высоту. Особое внимание уделялось умению командиров управлять подразделением, следить за ходом боя, вести разведку.

Учения десантников (Фото: пресс-служба Минобораны)

Как отмечается, с поставленными задачами десантники справились хорошо, и подразделение оценили как готовое выполнять боевые задачи.

Учения десантников (Фото: пресс-служба Минобораны)

Учения десантников (Фото: пресс-служба Минобораны)
  • 1 декабря сообщалось, что украинская система противовоздушной обороны на учениях впервые попытается обезвредить американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, который находится на вооружении армий США и Великобритании.

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Теги: учения, ВСУ, Десантно-штурмовые войска, десант
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