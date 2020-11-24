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Поведение в плену, выживание в экстремальных условиях: фото и видео курса спецназа ВСП

Спецназовцы Военной службы правопорядка прошли углубленный курс по охране особо важных персон, в ходе которого отрабатывали навыки поведения в плену, побега и выживания в экстремальных условиях. Об этом сообщает АрмияИнформ.

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Курс прошел с участием инструкторов военной полиции армии Латвии. Он практически идентичен курсам для спецназовцев военных полиций стран НАТО.

На завершающем этапе обучения, по сценарию, бойцы оказываются в тылу противника, где встречают особо важную персону. Их обнаруживают и берут в плен. После этого военные совершают побег и вместе с важной персоной эвакуируются при помощи вертолета.

В ВСУ поясняют, что важной персоной в реальных условиях может быть кто угодно: военнопленный, информатор, просто гражданин, которому угрожает опасность.

Курс состоит из разных модулей. К примеру, во время модуля "Поведение в плену" слушателей обучают вести себя так, чтобы остаться в живых и при этом выдать как можно меньше секретов, осуществить побег, получить важную для себя информацию. Одна из задач – в считанные секунды увидеть карту, выделить важнейшие отметки и запомнить их.

В модулях "Побег из плена" и "Выживание и действия в экстремальных условиях" бойцы отрабатывают навыки поиска и изготовления одежды, добывания огня и пищи в дикой природе.

"Кажется, самый простой способ – это найти и приготовить грибы. Но наши слушатели знают, что на переваривание этого дара лесов организм потратит больше калорий, чем получит. Поэтому они искали альтернативы. Варили листья малины, ловили рыбу, искали яйца птиц и тому подобное", – рассказал инструктор.

Кроме того спецназовцам пришлось бежать от преследования противника с использованием служебных собак. Это модуль "Кинология". "Главный его принцип – знать все приемы из арсенала кинологов и их собак. И тогда пробовать использовать их слабые места, чтобы запутать след или победить собаку в схватке", – говорит военный инструктор.

В конце экзамена слушатели должны были выйти на место встречи с вертолетом и эвакуироваться с помощью системы "Канат 1".

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Теги: ВСУ, учения, спецназ
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