"Lexus" разорвало на две части". В ДТП на трассе Киев - Чоп погиб ребенок: видео

27 июля на трассе Киев - Чоп в район города Броды произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 16-летняя подросток. О деталях происшествия в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

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"Водитель автомобиля "Lexus", 48-летний гражданин Франции, решил обогнать автомобиль "Нива", однако не справился с управлением, зацепил "Ниву", и выехал на встречную полосу движение где столкнулся с автопоездом "Renault". От столкновения с 40-тонной фурой джип "Lexus" разорвало на две части", - заявил Геращенко.

По его словам, на заднем сиденье "Lexus" были две девочки - 16 и 13 лет. Старшая погибла. Младшая получила черепно-мозговую травму и впала в кому. Поскольку в Бродах не оказалось диагностического оборудования и нейрохирургов, чтобы продолжать оказывать 13-летней помощь в достаточном объеме, то в Киеве вертолет забрал нейрохирурга и анестезиолога и за полтора часа доставил во Львовскую область.

Был собран консилиум, в ходе которого приняли решение о транспортировке девочки в Киев. Вертолет ГСЧС перевез девочку в Киев, а патрульные полицейские, по словам Геращенко, за девять минут сопроводили реанимобиль из аэропорта Жуляны в Институт нейрохирургии.

Состояние девочки стабильно тяжелое, водитель авто получил ряд тяжелых травм, а женщина, которая сидела на переднем сидении, осталась жива и не получила серьезных травм.

12 июля в Киеве произошло ДТП : в одитель Mercedes вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с Hyundai. П огибли четыре человека, из них двое - дети.

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