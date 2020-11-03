Модернизированный украинский миномет калибра 120 мм, который придет на замену Молоту, получил новый узел избежания двойного заряжания и ряд незначительных усовершенствований. Это в сюжете канала ICTV сообщил один из разработчиков миномета на заводе "Маяк".

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По словам инженера, "коронка" миномета теперь будет с дополнительной защитой от коррозии благодаря использованию бронзовых вставок. Также ствол оборудован удобным механизмом извлечения мины, которая не запустилась.

У нового миномета облегчена опорная плита: теперь можно "работать" с асфальта и других негрунтовых поверхностей. Кроме того, улучшен механизм хода с усиленными амортизаторами и облегчена система транспортировки.

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Ранее замгендиректора госконцерна Укроборонпром Мустафа Найем заявил, что ВСУ либо в конце года, либо уже в начале 2021-го получат обновленную модель миномета.

Найем напомнил о серьезных проблемах с эксплуатацией 120-миллиметрового Молота, после которых Минобороны отказалось от его использования. При разрывах этих минометов погибли 13 и были ранены 30 военнослужащих.