Украинская армия получит новую модель миномета взамен проблемного Молота – Найем

Новая модель миномета калибра 120 мм получит название, когда будет принята на вооружение

Вооруженные Силы Украины получат обновленную модель миномета, который разработали на заводе Маяк и модернизировали с учетом негативного опыта использования миномета Молот. Это произойдет либо в конце года, либо уже в начале 2021-го, сообщил в эфире Радио НВ замгендиректора госконцерна Укроборонпром Мустафа Найем.

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Чиновник напомнил о серьезных проблемах с эксплуатацией 120-миллиметрового Молота, после которых Минобороны отказалось от его использования. При разрывах этих минометов погибли 13 и были ранены 30 военнослужащих.

По словам Найема, миномет сейчас проходит последние стадии испытаний.

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Замгендиректора УОП посетовал, что документация на него "была украдена частной компанией, которая тоже пыталась поставить его на вооружение".

"Будем ждать, как будет решать ситуацию Минобороны. Надеюсь, на следующий год уже поставим (минометы) в гособоронзаказ", – отметил он.

В 2016-м году из-за проблем с Молотом на то время начальник Генштаба Муженко разрешил использовать миномет при стрельбах исключительно с оборудованных огневых позиций из укрытия и с использованием пускового шнура.

В августе 2019-го появилось первое фото украинско-турецкого боевого дрона Akinci.

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Евгений Пилипенко

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