Пограничники поймали "водолазов" с набитым сигаретами авто: видео

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При задержании пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух

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Пограничники Мукачевского отряда задержали двух мужчин, одетых в гидрокостюмы и микроавтобус Volkswagen, в котором было более 20 коробок с сигаретами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Мужчины 25 и 27 лет вблизи границы выгружали из авто коробки, а увидев пограничников – пытались убежать. Последние сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. Водителю микроавтобуса удалось скрыться.

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Двоим задержанным инкриминируют незаконное пересечение границы, а также незаконное изготовление, хранение, продажу или транспортировку с целью продажи подакцизных товаров.

20 февраля пограничники отделения Красноильск, патрулировавшие границу на Буковине, применили оружие против напавших на них контрабандистов, в результате чего два человека получили ранения. 

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Теги: пограничники, задержание, гпсу
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