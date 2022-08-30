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Скандал в Минобороны. Чиновники завладели $580 000 на схеме по закупке бронежилетов: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 09:23
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Группа чиновников при Минобороны организовала преступную схему на закупке бронежилетов и завладела $580 000, пишет Нацполиция и Офис генпрокурора. Двое из троих являются гражданами Украины (основатели офшорной компании на территории Королевства Бахрейн), причем один из них – действующий адвокат.

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Следователи рассказали, что по поручению оборонного ведомства они нашли в Турции компанию-поставщика бронежилетов для ВСУ и заключили договор между ней и МО на сумму 16,6 млн евро.

"Получив подтверждение о перечислении средств турецкой компании, они обманули ее руководителей и сообщили им о наличии у бахрейнской компании 1000 бронежилетов и возможности их срочной поставки для МО. Подозреваемые убедили руководство турецкой компании перечислить часть средств, полученных от МО, на счета компании из Бахрейна", – пишут в ОГП.

При этом все трое подозреваемых являются соучредителями этой бахрейнской компании, а один из них еще и директором. В итоге злоумышленники получили в офшор $580 000.

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"На самом деле, участники преступной группы не собирались поставлять МО жилеты. Никаких поставок не было, а полученные средства злоумышленники распределили между собой", – уточнили правоохранители.

Во время более чем 20 обысков было изъято 17 млн грн, $400 000, 100 000 евро, черновые записи и другая документация.

Участникам схемы сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК), им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. 

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Евгений Пилипенко
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